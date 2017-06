“Zehn Gebote guter Kriminalpolitik” wurden in Wien präsentiert

Christian Pilnacek, Leiter der Strafrechtssektion im Justizministerium, gehört zum Experten-Kreis - © AP

Besorgnis herrscht offenbar bei einer breit aufgestellten Gruppe von Experten aus dem Justizbereich über Entwicklungen in der österreichischen Kriminalpolitik. Nicht zuletzt deshalb hat sie “zehn Gebote guter Kriminalpolitik” erstellt, die am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurden.