Zechpreller pöbelte in Wiener Lokal und hob Hand zum Hitlergruß

Der 41-jährige Zechpreller erhob seine Hand in dem Lokal in Wien-Ottakring zum Hitlergruß. - © APA (Symbolbild)

Am Mittwochabend wurde die Polizei in ein Lokal in die Kendlerstraße in Wien-Ottakring gerufen, nachdem ein 41-Jähriger seine Rechnung nicht bezahlen wollte. Nachdem er seine Hand auch noch zum Hitlergruß erhob, wurde er festgenommen.