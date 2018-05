ZAMG-Prognose: Wochenende mit Wechselspiel aus Sonne und Regen

Über das Wochenende ist Österreich wettermäßig zweigeteilt: Im Süden und inneralpin bleibt es noch schaueranfällig, in der Nordhälfte setzt sich immer sonnigeres Hochdruckwetter durch. Der Montag wird dann laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) generell recht freundlich, ehe am Dienstag ein kleines Tiefdruckgebiet wieder ein paar Wolken bringen könnte.

Lokale Regenschauer am Freitag möglich

Vom Bregenzer Wald über das Innviertel bis ins westliche Niederösterreich halten sich am Freitag bis weit in den Vormittag tiefliegende Restwolken, aus denen es lokal leicht regnen kann. Sonst startet der Tag gering bis aufgelockert bewölkt. Im Süden ist bereits am späteren Vormittag mit vermehrten Schauern zu rechnen, gegen Abend sind im Südosten auch kräftige Güsse möglich.

Sonst setzt sich nachmittags von Norden her trockene Luft durch und damit lockert es auf und wird zunehmend sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. Frühtemperaturen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 27 Grad.

Bis zu 27 Grad am Samstag

Von Norden setzt sich am Samstag langsam höherer Luftdruck durch und das Wetter wird dort stabiler. Im Bergland muss aber weiterhin mit vermehrten Quellwolken und einigen Regenschauern gerechnet werden. Vor allem im Süden sind auch Gewitter eingelagert. Nördlich der Donau und im Osten ist die Schauerneigung nur gering und es wechseln Sonne und Wolken.

Der Wind weht schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen zehn bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 27 Grad.

Sonntag überwiegend sonnig

In der Nordhälfte überwiegt am Sonntag freundliches, meist sehr sonniges Wetter, dabei machen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten bemerkbar. Wesentlich mehr Wolken gibt es vom Alpenhauptkamm südwärts. Feuchtlabile Luftmassen führen hier zu hoher Schauer- und Gewitterneigung.

Der Wind bläst schwach bis mäßig, am Alpenostrand vorübergehend etwas auffrischend aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen sieben bis 16, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

Sonniger Start in die Woche

Im Großteil Österreichs wird es am Montag unter Hochdruckeinfluss überwiegend freundlich, über dem Flachland oft sogar strahlend sonnig. Nur ganz im Westen dürften sich deutlich feuchtere und labil geschichtete Luftmassen halten, dort können sich mit Quellwolken in der zweiten Tageshälfte auch einzelne, teils gewittrige Regenschauer entwickeln.

Im Donauraum bläst mitunter mäßiger Ostwind, sonst ist es mehrheitlich nur schwach windig. Frühtemperaturen sieben bis 14, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad.

Am Dienstag scheint häufig die Sonne, in der Westhälfte meist sogar ganztägig. Durch ein vorbeiziehendes, kleines Tiefdruckgebiet nimmt die Bewölkung im Osten und Südosten später zu, vorerst bleibt es aber auch hier weitgehend trocken. Meist weht nur schwacher, im Donauraum eventuell mäßiger Wind, am ehesten aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen acht bis 15, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad.

(APA/Red)