ZAMG-Analyse zeigt: Häufigere und längere Hitzewellen

Hitzewellen sind länger und häufiger geworden - das zeigt eine Analyse der ZAMG. In Wien muss man mittlerweile jedes Jahr mit zumindest einer Hitzewelle rechnen, die dann meist sechs bis neun Tag andauert.

Die durchschnittliche Dauer einer Hitzewelle in den Landeshauptstädten hat in den vergangenen Jahrzehnten um rund zwei Tage zugenommen. Außerdem kommen Hitzewellen mittlerweile um mehr als 50 Prozent häufiger vor. Das ergab eine Analyse der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), die am Freitag veröffentlicht wurde.