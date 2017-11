Zahn-Nikolo-Aktion im VinziMarkt Wien

Bei der Zahn-Nikolo-Aktion werden Kunden des VinziMarkts über Mundhygiene beraten. - © VinziWerke

Der Wiener VinziMarkt in der Hauffgasse im 11. Bezirk veranstaltet am Freitag, den 1. Dezember, wieder die Zahn-Nikolo-Aktion. Kunden des VinziMarkts können an diesem Tag ihre alten Zahnbürsten gegen neue tauschen und erhalten gratis Zahnpasta.