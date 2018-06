Zahlreiche Promis beim VIP-Sommerfest von Alison und Trischler in Wien

Beim VIP-Sommerfest am Mittwoch nutzten die Promis gleich die Gelegenheit, um auf den 40. Geburtstag von Schauspielerin Natalie Alison anzustoßen. Die Gäste hielten sich fast alle an den Dresscode “Black and White”, gratulierten und läuteten im Rahmen der Party den Sommer offiziell ein.

Trischler lud zum Summer-Get-Together in Wien

Unter den Promi-Gästen waren unter anderem die Schauspieler Lilian Klebow und Martin Leutgeb, Entertainer Alexander Goebel mit Ehefrau Agnes, James Cottriall, Gary Howard, das Ö3-Duo Gerda Rogers und Sylvia Graf, Yvonne Rueff, Kathi Stumpf, Edith Leyrer, Eser Akbaba, Heinz Stiastny, Chiara Pisati, Christina Lugner sowie die schwangere Solotänzerin Rebecca Horner, die sich bestens gelaunt ebenfalls dem Dresscode anpasste. Direkt vom “Soko Donau”-Set in Oberösterreich eilte Schauspieler Michael Steinocher zum Fest, diesmal ohne Ehefrau Lisa.