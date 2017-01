Zahlreiche Promis bei der Holiday on Ice-Premiere in der Wiener Stadthalle

Bei der Holiday on Ice-Premiere - © Wiener Stadthalle/Bildagentur Zolles

Das ließen sich viele Wiener Promis nicht entgehen: Die Holiday on Ice-Show “Believe”, die noch bis 22. Jänner 2017 in Wien gastiert, feierte am Donnerstagabend mit zahlreichen Star-Gästen in der Wiener Stadthalle Premiere.