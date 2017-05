Zahlreiche Promis bei der 34. Gewista Plakatparty

Die Gäste der 34. Gewista Plakatparty wurden vom Gastgeber, Gewista CEO Franz Solta, bei herrlichem Sommerwetter begrüßt und konnten sogleich zum musikalischen Open Air-Mainact des Abends, der legendären Spider Murphy Gang und ihren Kulthits, richtig abrocken. Anschließend sorgte DJ Eberhard Forcher im Arkadenhof für reichlich Party-Stimmung. Alternativ dazu konnte man aber auch zu den Turntable-Sounds von DJane Colette in der Volkshalle abtanzen. Für das leibliche Wohl der Gäste, war mit kühlen Drinks und kulinarischen Genüssen reichlich gesorgt.

Gewista CEO und Gastgeber Franz Solta zu einem gelungenen Abend mit Kunden und Freunden der Gewista: „In den vergangenen Jahren durfte ich die Plakatparty als Gast genießen und war immer wieder aufs Neue beeindruckt, welchen Stellenwert das Fest in der Kommunikationsbranche einnimmt. Nun, da ich erstmals in meiner Funktion als neuer Gewista CEO Gastgeber dieser „Brancheninstitution“ sein durfte, stellt sich das Fest nochmals in einer anderen Dimension dar. Auch der herrliche Austragungsort der Plakatparty, der wunderschönen Arkadenhof des Rathauses, ist ein sehr schönes Statement, welches die Verbundenheit der Gewista mit der Stadt symbolisiert. Mein Dank gilt all unseren Gästen, unseren Kunden und Partnern, die uns alljährlich besuchen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gewista für ihren Einsatz.“

Zahlreiche Promis bei Gewista Plakatparty



Die Gästeliste der 34. Plakatparty glich wie immer dem „Who is Who“ der österreichischen Werbe- und Kommunikations-Branche, aber auch darüber hinaus gaben sich viele Freunde und Partner der Gewista aus den Bereichen Wirtschaft, Kunst & Kultur, Politik und Society die Ehre und feierten gemeinsam mit den Gastgebern bis spät nach Mitternacht.