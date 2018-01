Zahlreiche Einbrüche und Diebstähle in Niederösterreich: 23-Jähriger verhaftet

Der geständige 23-Jährige konnte in einer Wohnung in Göstling an der Ybbs verhaftet werden, gegen ihn bestand bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Bezirksgerichtes St. Pölten wegen Körperverletzung. In jener Wohnung konnten zudem von Diebstahlshandlungen stammende Gegenstände sichergestellt werden.

23-Jähriger nach zahlreichen Einbrüchen und Diebstähle in NÖ ausgeforscht

Weiters wurde in Kirchberg an der Wild (Bezirk Zwettl) eine zusätzliche Hausdurchsuchung durchgeführt, wobei auch dort Diebesgut vorgefunden wurde. Zwischen August und November 2017 konnten dem 23-Jährigen 7 Einbruchsdiebstähle in unbewohnte Objekte, 40 Einbrüche bzw. Diebstähle von Zeitungskassen an 36 verschiedenen Tatorten, 15 Diebstähle aus unversperrten Objekten bzw. von Fahrrädern und eine Unterschlagung durch den Verkauf einer Motorsäge nachgewiesen werden. Der Wert des gestohlenen bzw. unterschlagenen Gutes beträgt 14.650 Euro, jener der Einbrüche 590 Euro. Der Großteil des Diebsgutes konnte den Opfern wieder ausgefolgt werden.

Weitere Personen zur Anzeige gebracht

Im Zusammenhang mit Taten des 23-Jährigen werden auch eine 45-Jährige sowie ein 20- und ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl wegen Verdacht der Tatbeteiligung und der Hehlerei der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Anzeige gebracht. Sämtliche Personen sind bereits längere Zeit arbeitslos. Die 45-Jährige ist außerdem verdächtig, den 23-jährigen Beschuldigten bei der Begehung der vorangeführten Tathandlungen ihren Pkw geliehen und ihm damit erst die erfolgreiche Ausführung der Straftaten ermöglicht zu haben. Dazu war ihr auch bekannt, dass der Beschuldigte keinen Führerschein besitzt.

