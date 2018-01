Youtube-Star Jana Klar ist beim 5. Wiener Vegan Ball dabei

Der bereits zum Fixtermin etablierte Wiener Vegan Ball lädt am 24.02.18 ins Arcotel Kaiserwasser. Stargast ist Youtube-Sensation JANAklar. Die Videos der pfiffigen Oberösterreicherin begeistern knapp eine halbe Million Fans.

Dieses Jahr warten unter dem Motto “Vegan in die Zukunft” neben dem edlen 4-Gang-Dinner von Spitzenkoch Johann Schwarz wieder Sektempfang, Tanzshow und Mitternachtseinlage auf die Gäste. Die Schirmherrschaft übernimmt zum 5-jährigen Ball-Jubiläum Bürgermeister der Stadt Wien Michael Häupl.

Vegan in die Zukunft

“Das Interesse an Veganismus wächst in überwältigendem Maße, wir verzeichnen heuer einen Vorverkaufsrekord der Eintrittskarten. Für uns ist ganz klar: Die vegane Lebensweise ist die Zukunft”, so Veranstalter Felix Hnat. Vegan muss man als Gast allerdings nicht zwingend sein: “Jeder, der eine tanzreiche Nacht mit köstlichem Essen auf höchstem Niveau verbringen will, ist bei unserem Ball bestens aufgehoben. Das größte Lob kam in den vergangenen Jahren oft von Fleischessern.”

Tickets sind für 29 Euro (Normalpreis) bestellbar.

>> Hier geht’s zu allen Wiener Ball-News