x cross run und X Triathlon am 9. und 10. September am Neusiedlersee

Am 9. und 10. September macht der x cross run und x Triathlon in Podersdorf Halt. - © sportograf.com

Österreichs verrücktester Hindernislauf macht Station am Neusiedlersee: Am 9. September 2017 dürfen rund 2.000 Abenteuerlustige zum zweiten Mal beim x cross lake in Podersdorf Vollgas geben. Am 10. September 2017 feiert außerdem der X Triathlon mit rund 400 Adrenalinjunkies seine Weltpremiere.