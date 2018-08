Wüste Szenen bei Scheidung in Wien: Nase von Ex-Schwiegervater gebrochen

Eine Scheidung in Wien-Rudolfsheim eskalierte völlig: Ein 25-Jähriger brach seinem Ex-Schwiegervater mit einen Faustschlag die Nase und soll ihn anschließend bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Rund ist es bei einer Scheidungsverhandlung am 9. November 2017 im Bezirksgericht Wien-Fünfhaus gegangen. Unter den beteiligten Familien kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die damit endete, dass ein 25-jähriger Mann – von Beruf Pflasterer – seinem Ex-Schwiegervater mit einen Faustschlag die Nase brach. Am Montag stand am Landesgericht für Strafsachen das Nachspiel am Programm.