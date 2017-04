Wr. Neudorf: Pkw geriet auf Südautobahn in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in den Abendstunden des 26. April ein VW Vento mit Tullner Kennzeichen auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz, Höhe Wiener Neudorf, in Brand.

Bei Ankunft der um 21:14 Uhr alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf am Einsatzort stand der Motorraum bereits in Brand und erste Flammen schlugen in das Fahrzeuginnere. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde zwar noch mit tragbaren Feuerlöschern versucht, den Brand zu löschen, dies missglückte aber dem unverletzten Fahrer sowie couragierten Ersthelfern.

Pkw-Brand in Wr. Neudorf: Sechs Feuerwehr-Fahrzeuge im Einsatz

Durch die Mannschaft des erstankommenden Hilfeleistungsfahrzeugs wurde unverzüglich eine C-Löschleitung gelegt und der Brand unter Atemschutz gelöscht. Um auch die letzten Glutnester zu finden, setzten die Feuerwehrmänner eine Wärmebildkamera ein und demontierten auch Teile der Innenverkleidung.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das ausgebrannte Fahrzeug am Abschleppplateau des Wechselladerfahrzeugs von der Autobahn gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit sechs Fahrzeugen und 21 Mann eine Stunde lang im Einsatz.