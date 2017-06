Wotan Casei gewann 132. Traberderby in der Wiener Krieau

Der Hengst triumphierte über die 2.600-Meter-Renndistanz nach 1:17,5 Minuten vor Donna Rapide mit Christoph Fischer. Platz drei ging an Dreamboy AS mit Gregor Krenmayr. Der Sieger durfte sich über ein Preisgeld in der Höhe von 30.000 Euro freuen.

Der als Favorit gestartete Wallach Wolphi Autriche mit Trainer Johan Untersteiner hatte das Rennen auf nach dem Regen tiefer Bahn zwar über weite Strecken dominiert, fiel aber im Finish zurück und musste sich mit Rang fünf begnügen.