World Naked Bike Ride 2017: Wiener radeln am Freitag nackt durch die Stadt

Sie protestieren gegen autofreundliche Städte – mit viel nackter Haut: Hunderte Radfahrer schwingen sich beim World Naked Bike Ride. der jedes Jahr im Juni in vielen Städten stattfindet, ganz oder fast unbekleidet auf ihr Gefährt und radeln los. In London ist die Demo traditionell am größten – heuer wurde am 10. Juni quer durch die Stadt gefahren. In Wien soll am Freitag, dem 16. Juni 2017, hüllenlos geradelt werden.

Hüllenlos durch die Stadt: Nackte Radler in London unterwegs

Die Route führte bei schönem Sommerwetter vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament samt “Big Ben”, dem Riesenrad “London Eye” und dem Trafalgar Square. Auf der Homepage heißt es: “Wir stellen uns dem Autoverkehr mit unserem nackten Körper”, um auf Gefahren für Radler und Fußgänger, aber auch auf die Nachteile der Abhängigkeit von Erdöl hinzuweisen.

“Bare as you dare”: World Naked Bike Ride in Wien

In Wien wollen nackte Radler am Freitagnachmittag Freiraum für Radfahrer fordern, wie “Critical Mass in Austria” auf ihrer Homepage mitteilte. Unter dem Motto “Bare as you dare” (Zieh an soviel du magst) wird ab 16.30 Uhr auf dem Schwarzenbergplatz in der Innenstadt in die Pedale getreten. Das Spektakel soll durchaus auch Spaß machen: “Über tausend gutgelaunte und nur teils gut gekleidete RadlerInnen erobern Wiens breiteste Straßen, machen Musik und gehen auf der Donauinsel baden,” so die Veranstalter auf der Facebook-Seite zum Event.

(apa/red)