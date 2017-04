“World Circus Day” mit zauberhaftem Programm im Circus- und Clownmuseum

Die “Federation Mondiale du Cirque” in Monaco (eine Dach-Organisation von internationalen Zirkus-Vereinigungen) hat den dritten Samstag im April zum “World Circus Day” erklärt. Im Circus- und Clownmuseum Wien in der Leopoldstadt wird der “Zirkustag” am Samstag, den 22. April, und am Sonntag, den 23. April, gefeiert.

Magie-Show und Circus-Flohmarkt beim “World Circus Day” in Wien

Am Samstag startet um 19.30 Uhr in den Museumsräumen die Magie-Show “Bunter Zaubercircus”. Bei der Show bringen routinierte Magier aus dem “Ersten Wiener Zaubertheater” und befreundete Künstler das Publikum zum Staunen und Lachen. Von Zaubereien mit Karten bis zu Gedankenkraft-Experimenten und größeren Illusionen wird an diesem Abend ein abwechslungsreiches, verblüffendes Programm geboten. Der Zutritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Am Sonntag findet im Museum von 10.00 bis 15.00 Uhr ein “Zauber- & Circus-Flohmarkt” bei freiem Eintritt statt. Besucher des Flohmarkts können zu fairen Preisen allerlei “Schätze” aus der Unterhaltungsbranche erstehen. Alte und seltene Zirkus-Plakate und Programme werden Zirkus-Fans genauso begeistern wie Fotoaufnahmen von Artisten, Clown-Figuren, Erinnerungsstücke aus dem Wiener Prater, Tricks und Werbematerial von Zauberern und andere Dinge. Zwischendurch unterhalten Täuschungskünstler die Gäste.

Reservierungen für die Magie-Show am Samstag können unter 06991/943 69 97 getätigt werden.