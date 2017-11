World Art Weihnachtsbasar 2017: Fairtrade Kunsthandwerk aus aller Welt

Es ist wieder "World Art Weihnachtsbasar" in der FORTUNAGalerie - © FORTUNAMedia - Agentur für Film und Kunst

Ab Samstag wird in der FORTUNAGalerie in der Wiener Berggasse wieder zum World Art Weihnachtsbasar geladen. Dort wartet heuer Fairtrade Kunsthandwerk zum Thema “Alles, was Flügel hat” auf die Besucherinnen und Besucher.