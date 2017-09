Wollte Rechnung nicht bezahlen: 36-Jähriger bedrohte Lokalbesitzer in Wien-Floridsdorf mit Gaspistole

Ein 36-Jähriger bedrohte in Wien-Floridsdorf einen Lokalbesitzer mit einer Gaspistole. - © LPD Wien und APA/Barbara Gindl

Am frühen Nachmittag des 11. Septembers rief ein Lokalbesitzer in Wien-Floridsdorf die Polizei, weil er in seinem Lokal in der Pitkagasse von einem Gast mit einer Pistole bedroht worden war. Es war zu einem Streit gekommen, weil der Mann seine Rechnung nicht bezahlen wollte.