Wolfsberger AC gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Nach der Niederlage der Wiener Austria gegen den WAC ist Trainer Thomas Letsch enttäuscht. WAC-Trainer Ilzer zeigt sich jedoch zufrieden.

Christian Ilzer (WAC-Trainer): “Wir haben uns schwergetan, ins Spiel zu finden. Wir waren in der Anfangsphase glücklich. Wir haben mit wenig Selbstvertrauen gespielt. In der Pause haben wir die Mannschaft aufgerüttelt. Die Leistung in der zweiten Hälfte hat mich richtig zuversichtlich gestimmt. Nach dem 1:0 haben wir sehr gut verteidigt. Das Glück, das uns in St. Pölten fehlte, war diesmal auf unserer Seite.”