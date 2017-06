Wohnzimmer-Konzerte: Die Rock The Island-Gewinner stimmten auf das DIF ein

Erstmals in der 34-jährigen Geschichte des Donauinselfestes holte der „spark7 Rock The Island Contest pres. by W24“ die auserwählten Gewinner-Acts im Juni in die Wohnzimmer ihrer Fans.

So konnten sich die heimischen Musiktalente schon einmal auf ihren großen Auftritt vorbereiten und ihre Fans mit einem privaten Live-Konzert in den eigenen vier Wänden auf das Inselfest einstimmen.

Wohnzimmer-Konzerte der Rock The Island-Bands

Eine der Gewinnerbands ist die sechsköpfige Hip Hop Rock Band Symbiotika, die aus den Rappern Plank Tony und Flowsta sowie Ufo Jürgens und Iggy Smalls (Gitarre), Walter Walterson (Bass) und Michael Machete (Drums) besteht, wird dem Insel-Publikum mit einer Mischung aus Rock, Funk, Reggae und Rap in niederösterreichischen Mundart und Ruhrpotter Dialekt ordentlich einheizen. Einen Vorgeschmack auf ihr Können gaben Symbiotika bei einem exklusiven Wohnzimmer-Konzert in Wien, bei dem in entspannter Atmosphäre bereits die erste Inselstimmung aufkommen konnte:

Auch die Musiker von Paul’n’Band haben am Freitag in Hinterbrühl auf einer Terrasse erste Eindrücke ihres Bühnenauftretens gegeben.

In diesem Sinne – wir sind schon auf ihre Auftritte am Donauinselfest gespannt! Einen Gesamtüberblick zum diesjährigen Line-Up finden Sie hier.