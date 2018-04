Wohnungsbrand in Wiener Neustadt: Sechs Personen ins Spital gebracht, darunter drei Kinder

Das Feuer war im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Ein Vater und seine drei Kinder konnten sich aus der Wohnung in Sicherheit bringen, die Feuerwehr rettete laut Aussendung ein Kind aus einer durch den Rauch gefährdeten Wohnung im Erdgeschoß.

Wohnung im 1. Stock stand in Flammen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoß bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Zur Brandursache hieß es von der Polizei am Samstag auf Anfrage, dass ein Kleinkind mit einem Feuerzeug gespielt haben dürfte.