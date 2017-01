Wohnungsbrand in Wiener Neudorf: Zwölf Bewohner von Feuerwehr gerettet

Zwölf Personen wurden bei dem Brand in Wiener Neusord von der Feuerwehr gerettet. - © Bilderbox.com

Am Freitagvormittag brach ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf aus. Die Feuerwehr rettete insgesamt zwölf Personen, die in ihren Wohnungen eingeschlossen waren.