Wohnungsbrand in Wien-Währing: Sechs Personen im Krankenhaus

Der Brand war im ersten Obergeschoß ausgebrochen, als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus zwei straßenseitigen Fenstern.

Kerze löste angeblich Brand in Wohnung aus

Laut ersten Ermittlungsergebnissen soll eine brennende Kerze das Feuer in der Wohnung in der Kutschkergasse verursacht haben. Die Mieterin, eine 32-jährige Frau, konnte noch selbst aus der Brandwohnung flüchten. Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Hausbewohner wurden aufgefordert, in den Wohnungen zu bleiben. Die Feuerwehr bekämpfte mit zwei Löschleitungen den Brand und belüftete mittels Hochleistungslüfter das Stiegenhaus, um den Fluchtweg zu ermöglichen.

Sechs Personen mussten ins Krankenhaus