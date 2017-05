Wohnungsbrand in der Leopoldstadt: Mieterin sprang aus dem Fenster

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai brach in einer Wohnhausanlage in Wien–Leopoldstadt ein Brand aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr saß die Mieterin auf der Fensterbank ihrer Wohnung im 3. Obergeschoß und befand sich unmittelbar vor dem Absprung in die Tiefe. Hinter ihr drang massiv heißer Brandrauch aus dem Fenster aus.

Aufgrund des drohenden Absprungs der Frau, wurde ein Sprungkissen unterhalb des Fensters in Stellung gebracht, während weitere Menschenrettungsmaßnahmen vorbereitet wurden. Wegen der großen Hitze, sprang die Frau in das vorbereitete Sprungkissen. Feuerwehrbeamte übergaben sie zur notfallmedizinischen Versorgung an die Sanitäter der Berufsrettung Wien.

Wohnungsbrand in Wien: Weitere Bewohnerin gerettet

Zeitgleich wurde unter Atemschutz eine Löschleitung über das Stiegenhaus in die Brandwohnung gelegt und mit der Brandbekämpfung begonnen. Wohnungen und das stark verrauchte Stiegenhaus wurden auf weitere, eventuell vom Rauch eingeschlossene, Personen kontrolliert. Eine Bewohnerin und deren Katze wurden mit Fluchtfiltermasken ausgestattet, über das verrauchte Stiegenhaus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, Erhebungen wurden eingeleitet.