Wohnung in Wien-Leopoldstadt in Vollbrand: Nächtliche Evakuierung

Einsatz beim nächtlichen Brand in Wien-Leopoldstadt - © Berufsrettung Wien

In der Nacht auf Dienstag brach in einem mehrstöckigen Wohnhauses in der Oberen Donaustraße ein Brand aus. Sieben Personen sind bei dem Wohnungsbrand verletzt worden. Das Gebäude musste mitten in der Nacht evakuiert und 45 Personen ins Freie gebracht werden.