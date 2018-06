Wohnung brannte am Tag vor Zwangsräumung: Freispruch im Zweifel

Der Mann wurde von der Anklage freigesprochen. - © pixabay.com

Ein 36-jähriger Mann ist am Mittwoch vom Landesgericht für Strafsachen in Wien vom Vorwurf freigesprochen worden, seine Wohnung in Wien-Liesing wenige Stunden vor seiner Zwangsräumung angezündet zu haben, um diese in letzter Minute abzuwenden.