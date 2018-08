Wohnen soll günstiger werden: Neue Flächenwidmung in Wien

In den letzten Jahren sind die Preise für Wohnflächen stark angestiegen. Die Rot-Grüne Wiener Stadtregierung möchte nun mit einer neuen Flächendwidmungs-Kategorie gegen die steigenden Preise ankämpfen und Wohnen wieder leistbarer machen.

Neue Flächendwidmungs-Kategorie in Wien soll Wohnen leistbarer machen

Als Grund für die Einführung der neuen Kategorie werden die enormen Grundstückspreise genannt. Wie viele neue günstige Wohnungen entstehen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Es gibt auch zahlreiche Kritik, so auch von der Landwirtschaftskammer. Die Widmung greift aber nicht in bestehende Flächendwidmungen ein. Im August findet eine öffentliche Begutachtung statt. Das Gesetz wird voraussichtlich im November beschlossen und tritt mit Ende Jänner in Kraft.