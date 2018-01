Wohnbaustadtrat Ludwig will mehr Arztpraxen in Wiener Gemeindebauten

Ludwig hat Pläne für mehr Arztpraxen im Wiener Gemeindebau - © APA

Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) will die medizinische Versorgung in Gemeindebauten ausbauen. Gemeinsam mit Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres präsentierte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch eine Initiative, die vorrangig praktische Ärzte dabei unterstützen soll, ihre Ordination in einer städtischen Wohnhausanlage zu eröffnen.