Wo Österreich gegen Georgien gezeigt wird: Live-Stream, TV und Ticker

Das Heimspiel der österreichischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Dienstag, um 20:45 Uhr, gegen Georgien steht im Schatten der ungeklärten Zukunft von Marcel Koller. Nachdem die realistische Chance auf die Teilnahme an der Endrunde 2018 in Russland verspielt wurde, rückt die Teamchef-Personalie in den Vordergrund – nicht gerade zur Freude des Schweizers.

Koller betonte am Montag, sich momentan keine Gedanken über seine Vertragssituation zu machen. Er habe sich nach dem 0:1 in Wales lediglich mit den Analysen des Cardiff-Spiels und der Georgier beschäftigt.

Österreich vs. Georgien live im TV

Für jene Fans, die nicht ins Ernst-Happel-Stadion kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Österreich und Georgien wird von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV gezeigt. Der Sender überträgt ab 20:15 Uhr.

Jene, denen während der Begegnung kein Fernseher zur Verfügung steht, können die ORF-Übrtragung auch vìa Online-Livestream verfolgen.

Die Partie im Livestream

Im Internet gibt es eine Vielzahl an weiteren Livestreams, die das Spiel zwischen dem ÖFB-Team und Georgien zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die WM-Qualifikationspartie zwischen Österreich und Georgien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.

Das WM-Quali-Spiel Österreich – Georgien im Ticker

Liveticker lassen sich im Netz ebenfalls einige finden. Wir können jenen der Kollegen von weltfußball.at empfehlen.

