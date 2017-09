WM-Qualifikation: Irland gegen Georgien nur 1:1 – Serbien souverän

Die Iren mussten sich am Samstag in Georgien trotz früher Führung mit einem 1:1 (1:1) begnügen. An der Spitze der Österreich-Gruppe der WM-Qualifikation setzte sich Serbien damit ab. Der Tabellenführer feierte gegen Schlusslicht Moldau mit einem 3:0 (2:0) in Belgrad einen Favoritensieg.

Serbien führt Gruppe mit 15 Punkten an