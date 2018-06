WM: Portugal gegen Spanien mit 3:3 – Cristiano Ronaldo mit Triple-Pack

Das erste Spitzenspiel der Fußball-WM in Russland hat am Freitagabend ein 3:3-(1:2) zwischen Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien gebracht. Mann des Abends in Sotschi war Cristiano Ronaldo, der die Portugiesen erst zweimal in Führung schoss (4./Elfer, 44.) und nach Treffern von Diego Costa (24., 55.) bzw. Nachos (58.) seinem Team im Finish per Freistoß einen Punkt rettete (88.).

Die Führung in Gruppe B übernahm der Iran, der Marokko davor dank eines Last-Minute-Eigentors von Aziz Bouhaddouz in St. Petersburg glücklich mit 1:0 (0:0) besiegt hatte, und am Mittwoch auf die Spanier trifft.

Auch das erste Spiel des Tages wurde erst im Finish entschieden. Das favorisierte und feldüberlegene Uruguay setzte sich in Gruppe A dank eines Kopfballtreffers von Innenverteidiger Jose Gimenez in der 90. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah saß wegen seiner Schulterverletzung nur auf der Bank. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag in Gruppe A ist aber Gastgeber Russland, das zum Auftakt am Donnerstag Saudi-Arabien klar mit 5:0 besiegt hatte.

(APA/Red)