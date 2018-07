WM-Fieber in Wien: Kroatien-Trikots gibt es nur noch in Kindergrößen

Am Sonntag treffen im WM-Finale Frankreich und Kroatien aufeinander. Wer noch auf der Suche nach einem Kroatien-Trikot ist, hat allerdings Pech gehabt.

Die Trendfarben in Wien-Ottakring: rot-weiß-kariert. Das Geschäft in Wien brummt, die Kroatien-Trikots gibt es nur noch in Kindergrößen. Alle anderen Größen sind in ganz Europa ausverkauft. Auch in Wien wird dem WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien euphorisch entgegengeblickt.