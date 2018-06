Wizz Air bietet “Mistery-Flüge” ab Wien an

Mit der Wizz Air einfach weg - nur etwas für Wagemutige. - © APA/WIZZAIR.COM/ARPAD FOLDHAZI

Einfach alles an den Nagel hängen, in ein Flugzeug steigen und wegfliegen? Die Billig-Fluglinie Wizz Air macht diesen Traum wahr. Das Unternehmen, das seit ende April auch in Wien-Schwechat abhebt, verlost sogenannte “Mistery-Flüge” von 19. bis 21. Juli ab Wien. Das Ziel ist unbekannt, zwei Übernachtungen sind gratis.