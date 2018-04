Witzemann und Costigan neue Geschäftsführerinnen von weXelerate

weXelerate läutet die nächste Wachstumsphase ein und betraut Claudia Witzemann und Gabrielle Costigan mit der Führung des größten Innovations- und Startupzentrums in CEE. Die beiden erfahrenen Managerinnen wurden ausgewählt, um weXelerate geschäftlich, organisatorisch und geografisch zu skalieren.

Witzemann und Costigan übernehmen Geschäftsführung

Gabrielle Costigan betont: “Dem Team von weXelerate ist in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Aufbauarbeit gelungen. Das Projekt steckt erst in seiner Anfangsphase. Ich sehe viel weiteres großes Wachstumspotential, das wir gemeinsam heben werden.”

“Die Innovationszyklen von Unternehmen werden immer kürzer. Gleichzeitig wächst die Komplexität der Innovationsaufgaben. Mit dem von weXelerate weiterentwickelten Open Innovation Ansatz zwischen Startups und Corporates sehe ich riesige Marktchancen, zahlreiche weitere Großunternehmen als Partner zu gewinnen”, so Claudia Witzemann.

Jung wird weiterhin für weXelerate tätig sein. Greiner wird sich in Zukunft wieder verstärkt seiner Rolle in der Greiner Group, den Beteiligungen seiner Firma Camouflage Ventures und seiner Funktion als Gesellschafter von weXelerate widmen.

Die neuen weXelerate -Geschäftsführerinnen im Portrait

Claudia Witzemann startete ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2000 als Beraterin bei A.T. Kearney und fungierte bis Ende März als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung. Ihre akademische Ausbildung führte sie von Universität Wien über die University of California bis zur Dissertation in Physik an der Technischen Universität München. Witzemann wird die Geschäftsführungsagenden für Sales und Marketing verantworten. Sie verfügt über langjährige Industrieerfahrung mit Spezialisierung auf Strategie, Organisation und Transformation.

Gabrielle Costigan ist Australierin und arbeitete bis Ende März bei der OMV. Dort war sie für verschiedene Verantwortungsbereiche zuständig. Zuletzt leitete sie das globale Programm zur Steigerung der Effizienz und Effektivität u.a. von der Produktion, Lieferketten und internen Unternehmensabläufen. Davor war sie jahrelang als Regionalmanagerin für den Mittleren Osten verantwortlich. Ihre Arbeit umfasste die Vorbereitungen von Akquisitionen sowie die Entwicklung der OMV-Geschäftsbereiche in dieser Region. Durch ihre Tätigkeiten in der Ölindustrie hat sie sich international einen Namen gemacht. Sie wurde etwa mit dem “Petroleum Industrie Leader Award” ausgezeichnet. Vor ihrer Tätigkeit in der OMV arbeitete sie beim global erfolgreichen Beratungsunternehmen Accenture. Ihre beruflichen Tätigkeiten führten sie dort in zahlreiche Länder, wie etwa USA, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien und in die Türkei. Costigan wird in der Geschäftsführung von weXelerate den Bereich Operations verantworten.

