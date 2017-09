Wirt mit dem Umbringen bedroht: Festnahme in Wien-Alsergrund

Ein 48-Jähriger wurde am 12. September gegen 19.00 Uhr in der Nähe der Porzellangasse in Wien-Alsergrund wegen gefährlicher Drohung festgenommen. Er hatte einen 53-jährigen Gastwirt mit dem Umbringen bedroht. Im Zuge einer Erstbefragung beschuldigte der 48-Jährige den Gastwirt, ihn ebenfalls mit dem Umbringen bedroht zu haben. Gegen 21.00 Uhr wurde der Festgenommene auffällig, weil im Arrestanten-Bereich der Polizeiinspektion Kandlgasse einen Widerstand gegen eine Beamtin setzte.