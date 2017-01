Winterspaß am Semmering mit der fru fru-Rutschpartie Winter Edition

Winterspaß mit der fru fru-Rutschpartie am Semmering. - © NÖM AG

Schon im Sommer begeisterte die fru fru-Rutschpartie in Wien Groß und Klein, nun geht der Spaß weiter: Bei der Winter Edition am Zauberberg heißt es am Samstag für alle Rodelfans: “Fad oder fru fru? Entscheide du.”