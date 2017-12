Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz: Das Silvesterprogramm 2017/18

Das neue Jahr wird im Wiener Prater mit einem bunten Musikprogramm und einem unvergesslichen Musikfeuerwerk eingeläutet. Der Wintermarkt am Riesenradplatz ist Teil des Wiener Silvesterpfades, heuer findet dort erstmals ein Public Viewing des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker auf der großen LED-Wall statt.

Silvester im Wiener Prater: Das Programm im Überblick

Ab 20.00 Uhr heizt Radio Wien “DJ Simon” den Besuchern live mit einer musikalischen Zeitreise ein, danach geht es mit Pop, Soul und Reggae weiter. Sam Brisbe & Steam ist Dauergast am Wintermarkt am Riesenradplatz und konnte schon in den Vorjahren mit seiner Performance für Stimmung beim Publikum sorgen.

Das Highlight des Abends ist das zwölfminütige musiksynchrone Feuerwerk, das um Mitternacht den Riesenradplatz in allen Farben des Regenbogens hell erleuchten lässt. Atemberaubende Pyrotechnik in Kombination perfekt abgestimmter Musik wird die Besucher zum Staunen bringen und einen unvergesslichen Jahreswechsel bereiten.

Das Programm im Detail:

20.00 – 22.00 Uhr Radio Wien DJ Simon

22.00 – 23:58 Uhr Sam Brisbe & Steam / Part I

00.00 – 00:12 Uhr Musikfeuerwerk

00:13 – 02:00 Uhr Sam Brisbe & Steam / Part II

Wintermarkt am Riesenradplatz: Das weitere Live-Programm

Der Wintermarkt am Riesenradplatz ist auch noch an den Tagen nach Silvester bis zum 7. Jänner 2018 geöffnet. Bei gratis Eintritt können Besucher folgende Live-Acts erleben:

Do, 04.01.18: Austropop Trio Austropop

Fr, 05.01.18: FreeMenSingers Folk/Pop

Sa ,06.01.18: Max Shelly & die Wunderknaben Swing/Blues