Wintergenuss am Hotel Gut Weissenhof

Schon bei der Ankunft ist klar, hier kann man so einiges erleben! Junge Familien sind hier genau so willkommen wie verliebte Paare oder Menschen im besten Alter! Im Mittelpunkt steht ein breites Angebot an Aktivitäten im Freien, aber auch Indoor Anlagen machen es möglich, dass man im Winter oder sogar in der Nacht den Golf- oder Tennisschläger auspackt.

Eine Ode an das Wohlbefinden

Ganze Liebesromane ließen sich über den edlen und stilvollen SPA- und Wellnessbereich des Hotels schreiben. Wie ein adeliger Gutsbesitzer aus dem 19. Jahrhundert fühlt man sich in den schönen Ruheräumen der Orangerie. Prächtige Lampen beleuchten den Innenpool mit seinem angenehm warmen Wasser, darüber weckt ein Baldachin romantische Träume von 1001 Nacht. Im Freien zieht man seine Bahnen, schnuppert dabei die klare Winterluft und blickt auf die Langläufer die direkt vorm Hotel ihre Runden ziehen. Falls die Nasenspitze dann doch zu kalt wird, taucht man einfach unter in das wohltemperierte Wasser des beheizten Außenpools.

Für Weinliebhaber

Der gut sortierte Weinkeller des Hauses verspricht Geschichten von Landschaften, Klima, Farben, Duft- und Geschmacksnoten. Zahlreiche Kochbücher könnten die Gerichte vom Gut Weissenhof füllen, werden doch die frischesten Zutaten mit einem ordentlichen Schuss Kreativität in ein unvergleichliches Geschmackserlebnis verwandelt, oder wie man auch sagen könnte: Das Essen ist ein Gedicht!

Urlaub mit Pferd und Golfspielen im Winter?

Sogar für das eigene Pferd gibt es im Stall des Hotels Gut Weissenhof noch ein Plätzchen. Golfen oder Tennis auch im Winter und am besten noch bei Nacht? Die Indoor-Anlagen machen es möglich, also die Ausrüstung eingepackt und los geht‘s!

Unser FAZIT: der Weißenhof ist ein traditionell geführtes Familienunternehmen, das seit mehreren Generationen darauf bedacht ist, mit Vielfalt und Abwechslung auf die Bedürfnisse seiner Gäste einzugehen, deren Kraftreserven mittels kulinarischer Highlights und der wunderbaren Natur rund um Radstadt aufzufüllen um gestärkt und erholt in das Berufsleben zurückzukehren!