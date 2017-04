Wintereinbruch: Frostschäden von über 50 Mio. Euro in der Landwirtschaft

Der Frost sorgte für schwere Schäden in der Landwirtschaft. - © APA

Die Minustemperaturen haben in der Steiermark, Kärnten und im Südburgenland zu schweren Frostschäden in der Landwirtschaft geführt. Punktuell kam es auch zu Schäden in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.