Winterdienst der MA 48: Wien kann bis zu 350 Räumfahrzeuge einsetzen

Eis und Schnee flößen der MA 48 keinen Respekt ein - © MA 48/Ratz

Bestens gerüstet für das kommende Winter-Wetter: In den nächsten Tagen könnten auch in Wien winterliche Verhältnisse ins Haus stehen. Die Magistratsabteilung 48 sieht sich für den Einsatz gegen Schnee und Eis gerüstet, wie am Montag in einer Aussendung versichert wurde.