Wildschwein verfolgte britischen Botschafter in Lainzer Tiergarten

Ein Wildschwein attackierte den britischen Botschafter im Lainzer Tiergarten. - © Pixabay.com (Sujet)

Im Lainzer Tiergarten in Wien wurde der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, von einem Wildschwein verfolgt. Als er versuchte sich auf einem Stapel von Baumstämmen in Sicherheit zu bringen, rutschte der Diplomat aus. Er zog sich leichte Verletzungen zu.