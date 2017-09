Wiesn-Playboy: Reality-Sternchen Sarah Knappik nackig auf Teneriffa

Bekannt wurde Sarah Knappik durch die Casting-Show “Germany’s Next Topmodel”, danach hielt sie sich mit Auftritten in verschiedenen Reality-Formaten wie etwa dem RTL-“Dschungelcamp” im Gespräch.

Zehn Tage lang war die TV-Entertainerin zuletzt im “Promi Big Brother”- Haus eingesperrt, auf Teneriffa genoss die 30-Jährige nach dem Ende der Sendung ihre neue Freiheit und zeigt sich zwischen Vulkanfelsen und dem Meer von ihrer verführerischen Seite.

Katarina Hildebrandt für Playboy Oktober 2017 © Katarina Hildebrandt für Playboy Oktober 2017

Weitere Motive exklusiv nur unter http://www.playboy.de/stars/sarah-knappik.

Playmate des Monats Oktober 2017: Patrizia Dinkel

Wenn in München wieder das Oktoberfest steigt, ist sie mittendrin: Patrizia Dinkel ist das Wiesn-Playmate der Oktober-Ausgabe. In ihrer Wahlheimat fühlt sich die 21-jährige Schönheit aus Oberfranken pudelwohl: “Es ist mir eine richtige Ehre, in einem schönen Dirndl auf dem Oktoberfest den Playboy zu repräsentieren.”

Mit dem Anruf des Magazins ging für die 1,68 Meter große Patrizia ein Traum in Erfüllung: “Schon mit 16 Jahren hatte ich mir geschworen, es irgendwann in den Playboy zu schaffen. Meine Familie ist stolz, dass es geklappt hat.” Das Shooting fand übrigens nicht in der Wiesn-Metropole München, sondern in Südtirol statt.

Sacha Eyeland für Playboy Oktober 2017 © Sacha Eyeland für Playboy Oktober 2017

Weitere Motive von Miss Oktober 2017 Patrizia Dinkel unter http://www.playboy.de/girls/playmates/patrizia-dinkel.