Auch auf den Plätzen dahinter lagen Orte aus Föhnregionen an der Nordseite der Alpen. In Waidhofen/Ybbs und Weyer im Bezirk Steyr-Land hatte es um 14.45 Uhr 29,8 Grad, in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs 29,5 Grad und in der Wiener Innenstadt 28,5 Grad.

Wechselhafter und kühler wird das Wochenende, die Höchstwerte liegen dann zwischen 15 und 22 Grad.

(APA/Red)