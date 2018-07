Wiens größtes Familienbad im Schweizergarten nach Modernisierung wiedereröffnet

1923 wurde die Naherholungsoase im Schweizergarten als Kinderfreibad eröffnet. In den vergangenen Jahres stießen das Platzangebot und die Infrastruktur allerdings immer mehr an ihre Kapazitätsgrenze, weshalb die Gesamtfläche des Bades durch Hinzunahme von Parkflächen um rund ein Drittel von 3.496 auf 6.166 Quadratmeter vergrößert wurde. Dadurch konnte auch die Wiesen-Liegefläche verdoppelt werden. Zudem wurden die beiden bestehenden Sanitärräume abgetragen und durch neue, größere ersetzt. Davor wurden je vier neue Außenduschen errichtet. Auch die Garderoben und Personalräume wurden modernisiert und mit Leichtbautrennwänden separiert.

Familienbad im Wiener Schweizergarten wegen hoher Nachfrage vergrößert

“Unser Familienbad erfreute sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit und verzeichnete immer höhere Gästezahlen. Ich freue mich, dass das Bad durch die Erweiterung nun den gestiegenen Anforderungen gerecht wird”, so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger. “Die städtebauliche Entwicklung um den Wiener Hauptbahnhof und die Errichtung zahlreicher Wohnbauten in der näheren Umgebung lässt auch die Nachfrage nach Freizeiteinrichtungen steigen”, ergänzt Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. “Es freut mich, dass der Bezirk diese notwendige und zukunftsweisende Investition für Wiener Kinder und Familien getätigt hat.”

Es handelt sich um das mit Abstand flächengrößte Familienbad Wiens. Gestartet wurde mit den Bauarbeiten am 22. Juni 2017. Die Kosten von rund 500.000 Euro wurden aus dem Bezirksbudget finanziert.

