Wiens größtes Esszimmer: Margareten lädt am 10. Juni zum Wehrgassenfest

Egal ob Picknickdecke, Klappstuhl oder Jause: Am 10. Juni werden die Wiener zum Wehrgassenfest in Margareten eingeladen. Ab 14.00 Uhr verwandelt sich die Begenungszone bis 21.00 Uhr in das größte Esszimmer Wiens.

“Ein unterhaltsamer Nachmittag mit Freunden und Familie im größten Esszimmer Wiens ist eine schöne Abwechslung. Verbringen Sie den Tag in entspannter Atmosphäre, erleben Sie kulinarische, musikalische und künstlerische Attraktionen, flanieren Sie gemütlich durch die Begegnungszone und genießen Sie das dritte Wehrgassenfest in vollen Zügen”, so Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery.

Wehrgassenfest: Buntes Programm beim größten Esszimmer Wiens

Für Unterhaltung und die musikalische als auch kulinarische Umrahmung des Wehrgassenfests ist gesorgt. Die Besucher erwarten Köstlichkeiten aus den umliegenden Betrieben, jede Menge künstlerische und musikalische Highlights, sowie ein geselliges Ambiente in der ersten Begegnungszone Margaretens.

Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.