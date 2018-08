Wiens Gärtnereien stöhnen unter der Hitze

Wer im Glashaus sitzt..... hat es dieser Tage nicht leicht. Denn in den Glashäusern in Wien herrschend derzeit Temperaturen von über 40 Grad.

Mit Abdunkelungsmaßnahmen und Sprühregen versucht man der Sonne etwas an Kraft zu nehmen. Gearbeitet wird hauptsächlich am frühen Morgen und am Vormittag – besonders am Nachmittag sind die Arbeiten direkt unter dem Glasdach nicht mehr auszuhalten.