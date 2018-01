Wiens Caterer wollen Lebensmittelabfälle vermeiden

Lebensmittelabfall soll vermieden werden. - © Pixabay.com (Sujet)

Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur in Wien fallen bei einem Catering mehr Lebensmittelabfälle an als in anderen Gastronomie-Bereichen. Aus diesem Grund möchte man auf das Einsparungspotenzial hinweisen.