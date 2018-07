Wiens Alt-Bürgermeister Häupl macht Werbung für Spritzer

"Man bringe den Spritzwein" - ein legendärer Sager des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Michael Häupl. Da wundert es nicht, dass der passionierte Weintrinker nun Werbung für sein Lieblingsgetränk macht.

“Ich mag einen Spritzer völlig natur. Ich mag ihn nicht mit Zitrone, nicht mit Gurke, nicht einmal mit Eis – sondern er muss schon so auch kalt sein. Also ein unverfälschter Spritzer ist einfach das Beste”, sagt Wiens Ex-Bürgermeister in dem G’spritzter-Werbespot.