Wienerin mit Auto auf Kärntner Almweg abgestürzt: Schwer verletzt

Am Samstag stürzte eine 59-jährige Wienerin mit ihrem Auto auf einem Almweg in der Gemeinde Krems in Kärnten ab. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei dabei schwer verletzt.

Die 59-Jährige war auf dem Almweg bergwärts unterwegs. Aufgrund des schlechten Straßenzustandes beschloss sie, umzukehren. Beim Wenden ihres Fahrzeugs geriet sie mit dem Heck über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto stürzte mehrere Meter über eine Böschung ab und blieb auf dem Dach liegen. Wanderer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung, die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.