Wiener Zeitung "Heute" muss 8.500 Euro für Seisenbacher-Fotos in Unterwäsche zahlen

Die Gratiszeitung "Heute" wurde vom Wiener Landesgericht zu 8.500 Euro Entschädigung für Peter Seisenbacher verurteilt, weil die Zeitung Fotos des Judo-Olympiasiegers in Unterwäsche veröffentlichte.

Zahlreiche Medien haben Anfang August 2017 despektierliche Bilder des Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher veröffentlicht, als der in Wien wegen Kindesmissbrauchs angeklagte Ex-Sportler in Unterhosen von der ukrainischen Polizei in seiner Flucht-Wohnung in Kiew festgenommen wurde. Für das Gratisblatt “Heute” hatte das am Donnerstag Konsequenzen. Das Medium wurde vom Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs des Ex-Judokas verurteilt.